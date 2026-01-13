В Харьковской области завели дело на колумбийца за наемничество в ВСУ

Установлено, что Эдисон Ромеро Гутьеррес ведет боевые действия на купянском направлении

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Управление внутренних дел военно-гражданской администрации (УВД ВГА) Харьковской области возбудило уголовное дело в отношении уроженца Колумбии Эдисона Ромеро Гутьерреса, который, по данным следствия, ведет боевые действия в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении, сообщили в пресс-службе УВД ВГА.

"Управлением внутренних дел ВГА Харьковской области возбуждено уголовное дело в отношении иностранного гражданина, участвующего в вооруженном конфликте на стороне незаконных вооруженных формирований Украины. Фигурантом дела является уроженец Колумбии (город Кармен-де-Апикала) Эдисон Ромеро Гутьеррес, известный под позывным "Толима". Установлено, что он является действующим военнослужащим 13-й бригады "Хартия" 2-го корпуса Национальной гвардии Украины и принимает участие в боевых действиях на купянском направлении фронта", - говорится в сообщении.

Уточняется, что действия Гутьерреса квалифицированы следствием как участие в вооруженном конфликте в качестве наемника (ч. 3 ст. 359 УК РФ).