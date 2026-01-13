В Сватове мирная жительница погибла при ударе ВСУ по автомобилю

Водитель получил травмы

ЛУГАНСК, 13 января. /ТАСС/. Женщина погибла при ударе беспилотника по гражданскому автомобилю в Сватове. Водитель получил травмы и доставлен в больницу, сообщили в правительстве ЛНР.

"45-летняя женщина погибла от удара дроном по легковому автомобилю в Сватово. ВСУ направили беспилотник прямо на легковушку. Водитель получил минно-взрывные травмы и доставлен в больницу", - следует из Telegram-канала правительства региона.