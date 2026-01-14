Готовившая в Петербурге теракт россиянка дала признательные показания

В течение нескольких месяцев она вела наблюдение за местами проживания и автомобилями военнослужащих в Московском и Ленинградском регионах

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Россиянка, задержанная за подготовку теракта в отношении сотрудника ОПК в Санкт-Петербурге, дала признательные показания. Это следует из видео ее показаний, распространенного Центром общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По ее словам, она уехала из России на Украину в 2018 году. "В период проживания в 2023 году в Киевской области на меня вышел сотрудник СБУ по имени Олег с предложением оказывать помощь в виде проведения разведки в отношении военнослужащих ВС РФ. Меня обучили методам наблюдения, закладки, изъятия схронов, а также стрельбе из пистолета", - рассказала задержанная.

Она уточнила, что в течение нескольких месяцев вела наблюдение за местами проживания и автомобилями военнослужащих в Московском и Ленинградском регионах. "Приехала в Россию для физического устранения одного из военнослужащих с помощью изъятого из схрона самодельного взрывного устройства. Также там должен был находиться пистолет с глушителем на случай несработки СВУ", - сообщила задержанная.

По информации ФСБ, женщина прибыла в Россию через третьи страны. Она предприняла попытку изъять из тайника на территории Смоленской области огнестрельное оружие и самодельное взрывное устройство, которые должна была использовать для убийства сотрудника одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса в Ленинградской области.

Следственным отделом УФСБ по Смоленской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 222.1 (покушение на приобретение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ, она заключена под стражу. Осуществляются мероприятия по дополнительной квалификации противоправной деятельности по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205 (приготовление к террористическому акту) и ст. 275 (государственная измена) УК РФ.