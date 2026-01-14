В ЛНР более 85 тыс. абонентов остались без света из-за атак БПЛА

Обесточено восемь населенных пунктов

ЛУГАНСК, 14 января. /ТАСС/. Свыше 85 тыс. абонентов в восьми населенных пунктах Луганской Народной Республики остались без электроснабжения в результате массированных атак украинских БПЛА в ночь на 14 января. Об этом сообщается в Telegram-канале минтопэнерго республики.

"Вследствие ночной атаки вражеских БПЛА по энергообъектам обесточено 8 населенных пунктов: более 85 тыс. абонентов, 6 учреждений здравоохранения, 5 школ и 3 насосные станции", - сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что проведение ремонтно-восстановительных работ осложнено оперативной обстановкой и сохраняющейся угрозой повторных ударов беспилотников противника.

"Ситуация находится на контроле штаба по обеспечению безопасности электроснабжения ЛНР", - подчеркнули в региональном Минтопэнерго.