В ЛНР более 85 тыс. абонентов остались без света из-за атак БПЛА
ЛУГАНСК, 14 января. /ТАСС/. Свыше 85 тыс. абонентов в восьми населенных пунктах Луганской Народной Республики остались без электроснабжения в результате массированных атак украинских БПЛА в ночь на 14 января. Об этом сообщается в Telegram-канале минтопэнерго республики.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
"Вследствие ночной атаки вражеских БПЛА по энергообъектам обесточено 8 населенных пунктов: более 85 тыс. абонентов, 6 учреждений здравоохранения, 5 школ и 3 насосные станции", - сказано в сообщении.
В ведомстве отметили, что проведение ремонтно-восстановительных работ осложнено оперативной обстановкой и сохраняющейся угрозой повторных ударов беспилотников противника.
"Ситуация находится на контроле штаба по обеспечению безопасности электроснабжения ЛНР", - подчеркнули в региональном Минтопэнерго.