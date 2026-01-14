В Кузбассе в реанимации остаются шесть детей из новокузнецкого роддома

С 1 декабря 2025 года в городском роддоме родились 17 детей в тяжелом состоянии

КЕМЕРОВО, 14 января. /ТАСС/. В реанимации в Кузбасской детской клинической больнице им. профессора Ю. Е. Малаховского остаются четверо детей, которые родились с 1 декабря 2025 года в роддоме №1 Новокузнецка. Еще двое младенцев поступили в учреждение раньше, сообщили ТАСС в больнице.

Ранее в Минздраве Кузбасса сообщали, что с 1 декабря 2025 года в новокузнецком роддоме №1 родились 17 детей в крайне тяжелом состоянии. Девять детей не выжили, четверо остаются под наблюдением в отделении интенсивной терапии. Еще четыре ребенка были переведены на лечение в Кузбасскую детскую клиническую больницу им. профессора Ю. Е. Малаховского.

"Еще до этой ситуации поступали дети. Всего у нас из роддома №1 шесть детей. Четверо поступили недавно, остальные - раньше", - сказал собеседник агентства.