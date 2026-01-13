Статья

"Заберете ребенка после вскрытия": о резонансной смерти девяти младенцев в Новокузнецке

В новогодние праздники в роддоме городской клинической больницы №1 Новокузнецка скончались девять малышей. Расследованием причин теперь займется не только регион, но и Москва: ситуация "на карандаше" у Росздравнадзора, Роспотребнадзора, следователи возбудили уголовное дело, роддом ждет проверки. Роженицы говорят о нарушениях и жестокости персонала. Роддом закрыт "по санитарно-эпидемиологическим показаниям", главврача отстранили от должности. ТАСС узнавал о причинах и последствиях трагедии

"На днях рожать, а роддом закрыли"

В Новокузнецке Кемеровской области — городе с населением свыше 500 тыс. человек — три роддома. С 1 декабря по 11 января в роддоме №1 приняли 234 родов, рассказали в Минздраве Кузбасса. 17 детей появились на свет в крайне тяжелом состоянии "с наличием тяжелой внутриутробной инфекции", говорят там. Погибли за январские праздники девять детей, сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией, и впоследствии подтвердили в Минздраве. Первая смерть в новокузнецком роддоме, по данным источника, произошла 4 января, при этом умирали дети, рожденные в декабре 2025 года.

Несмотря на то что официально причины гибели детей не названы, число смертей за такое короткое время пугает не только жителей региона, но и всех россиян.

Исходя из жалоб на портале "ПроДокторов", а также комментариев в группах горожан в соцсетях, очевидно, что медицинское учреждение и его персонал неоднократно получали самые негативные отзывы бывших пациенток и их родственников.

"Я в 2024 году родила четвертого ребенка, он сразу посинел после родов, в итоге перед выпиской не сделали проверку крови. Итог: дома на третий день по скорой [направили] в Куйбышево в реанимацию, с рождения нехватка калия, кальция, магния и натрия! Ошибка роддома, чуть не потеряла сына, благо все обошлось", — написала в социальной сети "ВКонтакте" Анна Федякина.

Другая пациентка поделилась случаем 10-летней давности, когда во время беременности она была вынуждена обратиться в это учреждение после снижения активности плода. По ее словам, в приемном покое медработница, не проводя осмотра, заявила коллеге о наличии "мертвого плода". Женщина покинула роддом и впоследствии благополучно родила здорового ребенка в другом медицинском учреждении.

От других женщин также поступали сообщения о неблагоприятных инцидентах в этом роддоме. Среди них — утверждения об отсутствии должного внимания к ребенку в отделении патологии новорожденных, а также о попытках администрации заблокировать публикацию жалоб в СМИ и оказании давления на пациенток.

В жалобе, опубликованной на портале "ПроДокторов", пациентка обвинила врача Веронику Гребневу, заведующую перинатальным центром, в непрофессиональном поведении. По словам женщины, во время плановой госпитализации в 2020 году с многоплодной беременностью врач на протяжении трех суток, несмотря на отрицательные результаты анализов из других клиник, настаивала на ошибочном диагнозе "ВИЧ", предполагая возможный путь заражения через супруга. Только после того, как пациентка самостоятельно предоставила подтверждающие отсутствие инфекции результаты из СПИД-центра и платной клиники, Гребнева признала ошибку, однако, как утверждается, не принесла извинений, оставив женщину в состоянии сильного стресса.

Днем 13 января роддом закрыли на карантин "в связи с превышением порога заболеваемости респираторной инфекцией", главврача отстранили от работы, а рожениц перевели в другие роддома — их в городе осталось еще два, при этом все три центра являются филиалами одной городской клинической больницы №1. "Я в шоке, мне на днях рожать, а роддом закрыли", — пишет в социальных сетях одна из жительниц Новокузнецка.

В Минздраве региона уточнили, что после выписки всех пациенток и детей в роддоме проведут плановую профилактическую обработку, но сроки возобновления работы пока не уточняют.

Проверки и следствие

Проверки пройдут не только в первом роддоме, но и во всех медучреждениях Кузбасса, пообещал губернатор Илья Середюк. Следственный комитет по региону возбудил уголовное дело по статьям "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам" и "Халатность", в регион с проверкой направляются главы Росздравнадзора и Роспотребнадзора.

Как оказалось, и сами роженицы просили ранее проверить медучреждение. Пациентка роддома №1 в Новокузнецке Анастасия Голикова обращалась в самые высокие инстанции.

"Я писала жалобы в Росздравнадзор, я писала на горячую линию [президенту России Владимиру] Путину. Потом, после этого обращения к президенту была направлена комиссия из Кемерова в роддом. В прошлом году это было. Я сама присутствовала, приезжала. Была врач, которая принимала роды, были сами медики из Кемерова", — рассказала Голикова.

Однако, как утверждает роженица, вывод комиссии свелся к тому, что причиной трагедии является внутриутробная инфекция, а не действия медиков. По словам Голиковой, она задавала вопрос о связи диагноза с фактами, которые она указывала: несвоевременным осмотром, отсутствием экстренного кесарева сечения, некорректным обращением медиков и кровотечением. В ответ, по ее словам, ей заявили, что для доказательства применения запрещенных методик, например таких, как давление на живот, требовалось сразу зафиксировать их следы.

"Я уже и не хочу ничего доказывать. Мне это ребенка не вернет, здоровье это ребенку не вернет. Я все что хочу — это только чтобы другие люди с этим не сталкивались, потому что это происходит массово, из года в год", — добавила она.

"Тяжелая внутриутробная инфекция" звучит как диагноз и сегодня: об этом в контексте обстоятельств смерти девяти новорожденных рассказали в пресс-службе Минздрава Кузбасса.

Как пояснил ТАСС вирусолог, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета, академик РАН Сергей Нетесов, установление происхождения инфекции, которая была обнаружена у умерших детей в роддоме Новокузнецка, может занять до двух недель. О том, что причиной смертей может быть инфекция, говорил и академик РАН Геннадий Онищенко.

За трагедией в Кемерове следят и в Совете Федерации. Председатель СФ Валентина Матвиенко поручила комитету СФ по социальной политике, а также сенаторам от Кемеровской области внимательно следить за ходом проверки в роддоме Новокузнецка, а при необходимости "предложить законодательные инициативы, которые исключили бы в будущем возможность таких вопиющих случаев".

Трагедия глазами одной семьи

Среди погибших ранее в роддоме детей — племянница жительницы Новокузнецка Ксении Краевой. Новорожденная девочка постепенно набирала вес, ее состояние к концу года оценивалось как стабильное. Но перед Новым годом в роддоме ввели карантин по ОРВИ, после чего родственников перестали пускать в отделение. "[Дважды в день по телефону] говорили, что все хорошо", — отметила Краева.

По ее словам, в этот период врачи то отменяли, то вновь назначали антибиотики, родственников просили привозить противовирусные препараты. За несколько дней до трагедии ребенку, по утверждению семьи, сняли дыхательные трубки. 10 января родственникам сообщили, что девочку снова подключили к аппарату ИВЛ, а 11 января — что ребенок умер.

Также по ее словам, когда семья приехала в больницу, с ними никто не стал разговаривать.

"Сказали только: "Что вы сюда приехали? Заберете ребенка после вскрытия", — отметила она.

Кроме того, Краева передала рассказ сестры о родах. "Она говорила, что рожает, а ей отвечали: "Тебе кажется". В итоге ребенок родился не на родильном кресле — его успела поймать женщина, которая ставила капельницы", — рассказала собеседница агентства.

По ее словам, на момент разговора с ТАСС представители следственных органов с семьей не связывались. "Никто не звонил. Сейчас не до этого — завтра похороны. Потом будем писать заявление", — сказала она.

Редакция региональных новостей ТАСС