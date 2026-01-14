МВД показало кадры с задержанными за кражу 58 тонн дизеля в Хабаровском крае

Всего правоохранители задержали 10 человек

ТАСС, 14 января. Официальный представитель МВД России Ирина Волк в совем Telegram-канале опубликовала кадры задержания подозреваемых в краже 58 тонн дизельного топлива в Хабаровском крае.

Ранее сообщалось, что всего сотрудники транспортной полиции при поддержке УФСБ и Росгвардии задержали 10 человек. Сотрудники полиции изъяли порядка 27 тонн топлива стоимостью около 1,5 млн рублей.

По предварительной информации, один из задержанных арендовал гараж и разместил в нем резервуар, от которого до железнодорожного полотна был проложен подземный трубопровод. Когда поезд приближался к станции, злоумышленники подсоединяли шланг к топливному баку тепловоза, запускали насос и сливали топливо. Затем они перевозили его на грузовике в арендованный склад, рассказала Волк.

Заведено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ. Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.