МВД показало кадры с задержанными за кражу 58 тонн дизеля в Хабаровском крае
ТАСС, 14 января. Официальный представитель МВД России Ирина Волк в совем Telegram-канале опубликовала кадры задержания подозреваемых в краже 58 тонн дизельного топлива в Хабаровском крае.
Ранее сообщалось, что всего сотрудники транспортной полиции при поддержке УФСБ и Росгвардии задержали 10 человек. Сотрудники полиции изъяли порядка 27 тонн топлива стоимостью около 1,5 млн рублей.
По предварительной информации, один из задержанных арендовал гараж и разместил в нем резервуар, от которого до железнодорожного полотна был проложен подземный трубопровод. Когда поезд приближался к станции, злоумышленники подсоединяли шланг к топливному баку тепловоза, запускали насос и сливали топливо. Затем они перевозили его на грузовике в арендованный склад, рассказала Волк.
Заведено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ. Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.