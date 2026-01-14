ВСУ атаковали населенные пункты Запорожской области 19 раз за сутки

В регионе без энергоснабжения остаются порядка 2 тыс. человек

МЕЛИТОПОЛЬ, 14 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины 19 раз за сутки атаковали населенные пункты Запорожской области, данные о пострадавших не поступали. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Евгений Балицкий.

"19 атак БПЛА противника зафиксированы за прошедшие сутки на территории Запорожской области. Благо пострадавших нет. Целенаправленные атаки были предприняты на Михайловский, Токмакский, Каменско-Днепровский, Куйбышевский и Васильевский муниципальные округа. Повреждения получили три частных дома и прилегающая к ним территория, повреждены частные автомобили", - написал он.

Кроме того, в регионе без энергоснабжения остаются порядка 2 тыс. человек.

"Без электроснабжения остаются около двух тысяч абонентов, в основном жители сел Видножино и Балки Васильевского муниципального округа. Специалисты работают над восстановлением электроснабжения населенных пунктов, находящихся в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения", - добавил Балицкий.