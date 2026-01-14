В Херсонской области при атаке ВСУ ранения получили два человека

Им оказали медпомощь

ГЕНИЧЕСК, 14 января. /ТАСС/. Два мирных жителя получили ранения в Князе-Григорьевке Херсонской области в результате атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор Владимир Сальдо.

"Преступный киевский режим вновь нанес удары по мирным жителям левобережья Херсонщины. В селе Князе-Григорьевка Великолепетихского округа ранены 56-летняя женщина и 64-летний мужчина. Медицинская помощь оказана на месте", - написал он в своем Telegram-канале.

Также ВСУ за сутки обстреляли Алешки, Голую Пристань, Казачьи Лагеря, Нижние Серогозы, Николаевку, Новую Збурьевку, Новую Маячку, Подстепное, Раденск, Скадовск, Солонцы и Старую Збурьевку.