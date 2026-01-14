Бывший замглавы Краснодара обжаловал приговор по делу о мошенничестве

Апелляция подана адвокатом экс-чиновника Александром Мамжиевым

КРАСНОДАР, 14 января. /ТАСС/. Защита бывшего вице-мэра Краснодара Всеволода Нетребы подала в Первомайский районный суд жалобу на приговор по делу о мошенничестве. Об этом сообщили ТАСС в канцелярии суда.

"Подана одна жалоба по делу Нетребы", - сообщил собеседник агентства. Он уточнил, что апелляция подана адвокатом бывшего чиновника Александром Мамжиевым.

Первомайский районный суд Краснодара 15 декабря приговорил Нетребу, признанного виновным в мошенничестве, связанном с выборами в городскую думу, к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. Также ему назначен штраф в размере 1 млн рублей.

Нетреба работал в должности замглавы администрации Краснодара с августа 2024 по апрель 2025 года. Он курировал вопросы внутренней и информационной политики, общественной безопасности и правопорядка.