Тимошенко предъявили обвинения в подкупе депутатов Рады

Лидеру партии "Батькивщина" грозит от 5 до 10 лет лишения свободы

Редакция сайта ТАСС

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко © Brendan Hoffman/ Getty Images

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Спикер Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Ольга Постолюк подтвердила предъявление обвинений лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

Читайте также Новые обыски и "разоблачение". Что известно о коррупционном скандале на Украине

"Сегодня НАБУ [Национальное антикоррупционное бюро Украины] и САП предъявили обвинения Юлии Тимошенко", - заявила Постолюк изданию "Общественное. Новости".

Обвинения предъявлены по статье о подкупе должностного лица, в случае с Тимошенко речь идет о других депутатах Рады. Ей грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.