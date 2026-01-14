Тимошенко предъявили обвинения в подкупе депутатов Рады
08:41
обновлено 08:56
МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Спикер Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Ольга Постолюк подтвердила предъявление обвинений лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко.
"Сегодня НАБУ [Национальное антикоррупционное бюро Украины] и САП предъявили обвинения Юлии Тимошенко", - заявила Постолюк изданию "Общественное. Новости".
Обвинения предъявлены по статье о подкупе должностного лица, в случае с Тимошенко речь идет о других депутатах Рады. Ей грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.