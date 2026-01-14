НАБУ и САП в ближайшее время обратятся в суд по мере пресечения для Тимошенко

Представитель САП Ольга Постолюк не уточнила, на какой именно мере пресечения будут настаивать следственные органы

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) в ближайшее время обратятся в суд с ходатайством о мере пресечения для экс-премьера и лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, которой были предъявлены обвинения. Об этом сообщило украинское издание "Общественное. Новости" со ссылкой на представителя САП Ольгу Постолюк.

Она не уточнила, на какой именно мере пресечения будут настаивать следственные органы.

По информации украинских СМИ, в офисе партии "Батькивщина" в Киеве всю ночь шли обыски по делу о подкупе депутатов Рады. После информацию об обысках подтвердила сама Тимошенко. В САП подтвердили, что экс-премьеру предъявлены обвинения. Дело открыто по статье о подкупе должностного лица, в случае с Тимошенко речь идет о депутатах. Ей грозит от 5 до 10 лет лишения свободы. Политик опровергает все обвинения в свой адрес.