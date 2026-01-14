В Белгородской области из-за атаки FPV-дрона на автомобиль ранен мирный житель

Мужчину с осколочными ранениями и переломом ноги доставили в Краснояружскую ЦРБ

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Шарифулин/ ТАСС, архив

БЕЛГОРОД, 14 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью FPV-дрона атаковали автомобиль в селе Илек-Пеньковка Краснояружского округа Белгородской области, ранен мирный житель. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"В селе Илек-Пеньковка FPV-дрон ударил по машине. Мужчину с осколочными ранениями и переломом ноги доставили в Краснояружскую ЦРБ. После оказания помощи пострадавший будет переведен в медицинское учреждение Белгорода.", - написали там.

Отмечается, что в результате атаки дрона поврежден автомобиль.