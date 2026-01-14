В Брянской области более 70 тыс. человек столкнулись с перебоями энергоснабжения

Из-за удара ВСУ повреждены Клинцовская теплоэлектростанция и Найтоповичская электроподстанция

БРЯНСК, 14 января. /ТАСС/. Свыше 70 тыс. жителей Брянской области столкнулись с перебоями энергоснабжения после ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ). Повреждены Клинцовская теплоэлектростанция и Найтоповичская электроподстанция, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Украинские террористы целенаправленно атаковали объекты коммунальной и энергетической инфраструктуры на территории Брянской области. <...> В результате ракетного удара пострадали Клинцовская теплоэлектростанция и Найтоповичская электроподстанция. С перебоями в энергоснабжении столкнулись более 70 тысяч человек в двух муниципальных образованиях", - написал он в своем Telegram-канале.

Как добавил губернатор, аварийно-восстановительные работы ведутся, необходимые меры для оказания помощи принимаются. "Ситуация находится под контролем", - отметил глава региона.