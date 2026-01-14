"Страна": в домах Киева начали лопаться трубы из-за проблем с отоплением

В городе по-прежнему не отапливаются около 400 домов

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Трубы отопления начали лопаться в многоэтажных домах украинской столицы из-за возникших на фоне блэкаута проблем с системой отопления. Об этом сообщило издание "Страна".

К публикации прилагаются видеозаписи, на которых видно затопление подъездов жилых домов из-за лопнувших труб в домах, где начали подключать пропавшее ранее отопление.

По последним данным мэра Киева Виталия Кличко, к вечеру 14 января в городе по-прежнему не отапливаются около 400 домов, сутки назад их было около 500.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что в связи с чрезвычайной ситуацией в энергетике и холодной погодой, которая продлится, по прогнозам синоптиков, минимум до конца января, должны быть пересмотрены правила комендантского часа вплоть до его отмены. Также он раскритиковал Кличко, заявив, что город оказался не готов к подобным вызовам.