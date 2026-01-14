На Камчатке после гибели мужчины под снежным завалом завели уголовное дело

Материалы проверки в отношении должностных лиц управляющей организации, обслуживающей дом, направили в следственные органы

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 января. /ТАСС/. Следователи на Камчатке возбудили уголовное дело по факту смерти мужчины в результате падения снежной массы с крыши многоквартирного дома. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

По предварительной информации, утром 15 января на 60-летнего мужчину с крыши двухэтажного жилого дома на улице Советской в Петропавловске-Камчатском сошла снежная масса. В результате полученных травм мужчина погиб на месте происшествия.

"Возбуждено уголовное дело по факту смерти мужчины в результате падения снежной массы с крыши жилого дома по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ - "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - говорится в сообщении.

Как сообщает краевая прокуратура, материалы проверки в отношении должностных лиц управляющей организации, обслуживающей дом, направлены в следственные органы.