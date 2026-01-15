Пострадавший при ДТП в Забайкалье рабочий находится в тяжелом состоянии

Ему оказывается вся необходимая медпомощь, сообщили в Минздраве региона

ЧИТА, 15 января. /ТАСС/. Врачи оценивают состояние вахтовика, пострадавшего в ДТП в Забайкалье, как тяжелое. Об этом ТАСС сообщили в Минздраве региона.

"Пациент в тяжелом состоянии, госпитализирован в Могочинскую центральную районную больницу. Ему оказывается вся необходимая медпомощь", - сообщили в министерстве.

Перевозивший вахтовых рабочих автобус столкнулся с большегрузным автомобилем на 728-м км федеральной дороги Чита - Хабаровск. В результате ДТП погиб один пассажир автобуса, еще один получил ранения. По данным УМВД по региону, авария произошла ночью: водитель автобуса "Етонг" допустил наезд на большегрузный автомобиль, стоявший у обочины из-за технической неисправности. Пассажиры, находившиеся в автобусе, ехали на работу в Амурскую область.