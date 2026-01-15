ЕР приостановит работу в партии директора нацпарка "Куршская коса"

Анатолия Калину задержали представители силовых структур

Директор ФГБУ "Национальный парк "Куршская коса" Анатолий Калина © Гавриил Григоров/ ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 15 января. /ТАСС/. Региональное отделение партии "Единая Россия" в Калининградской области намерено приостановить работу в ЕР директора национального парка "Куршская коса", депутата местного заксобрания Анатолия Калины после его задержания правоохранительными органами. Об этом ТАСС сообщил председатель областного парламента, секретарь калининградского регионального отделения партии Андрей Кропоткин.

"Он сторонник партии, сегодня сделаем приостановку ему в сторонниках до решения суда", - сообщил собеседник агентства, уточнив, что Калина является сторонником "Единой России" с 2019 года.

14 января Калину задержали представители силовых структур. Он был назначен на должность директора ФГБУ "Национальный парк "Куршская коса" в 2011 году. В сентябре 2021 года избран депутатом калининградской областной думы седьмого созыва.

Куршская коса - уникальный песчаный полуостров, представляющий собой узкую полосу земли, отделяющую Куршский залив от Балтийского моря. Ее длина от Калининградского полуострова до литовской Клайпеды - 98 км (российская часть - 48 км), ширина колеблется от 400 м до 3,8 км. Дюны косы - одни из самых высоких в Европе (до 60 м).

В 2000 году Куршская коса включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Национальный парк является одним из наиболее популярных в области мест среди туристов. Ежегодно на косу приезжают до 500 тыс. человек.