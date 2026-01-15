В Челябинской области завели дело о гибели ребенка при пожаре в бараке

Еще троих детей удалось эвакуировать через окно

Редакция сайта ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 15 января. /ТАСС/. Следователь в Челябинской области возбудил уголовное дело по факту гибели семилетней девочки при произошедшем ночью пожаре в рабочем поселке Кропачево. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"В Челябинской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) по факту гибели малолетней при пожаре в квартире одного из домов на улице Свердлова рабочего поселка Кропачево Ашинского района", - сказали в пресс-службе.

По данным следствия, ночью произошел пожар, в ходе тушения которого спасатели обнаружили тело семилетней девочки. Еще троих детей удалось эвакуировать через окно, однако в темноте и из-за задымления мать не смогла найти погибшую дочь.

Следователями проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, выполняются необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее со ссылкой на главное управление МЧС России по Челябинской области сообщалось, что информация о пожаре спасателям поступила в 00:46 15 января (22:40 мск 14 января), горел многоквартирный жилой дом барачного типа, площадь возгорания составила 200 кв. м. Самостоятельно эвакуировались девять человек.

В пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области добавили, что, по предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки на кухне.