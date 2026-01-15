СК заочно обвинил офицера ВСУ Карпушу за приказ ударить из HIMARS по Белгороду

Обстрелы произошли 2 и 9 января 2026 года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Следователи СК РФ заочно предъявили обвинение в терактах командиру 19-й ракетной бригады ВСУ Ростиславу Карпуше, отдавшему приказы об обстреле из РСЗО HIMARS города Белгорода и Белгородской области 2 и 9 января 2026 года, сообщили ТАСС в пресс-службе СК РФ.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"Заочно предъявлено обвинение в терактах командиру 19-й ракетной бригады ВСУ Ростиславу Карпуше. По данным следствия, действуя в интересах политического руководства Украины, он отдал приказы об обстреле с помощью РСЗО HIMARS города Белгорода и Белгородской области 2 и 9 января этого года. Преступные действия повлекли ранения мирных жителей и прекращение подачи электроэнергии 600 тыс. абонентов", - говорится в сообщении.

Следствием устанавливаются и иные соучастники преступления, включая высших военных должностных лиц Минобороны Украины, отметили в СК. О расследовании этого и других преступлений представителей киевского режима председателю СК РФ Александру Бастрыкину было доложено на оперативном совещании в Луганске.