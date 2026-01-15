СК завершил расследование дела об атаке на Ил-76 с украинскими военнопленными

Николай Дзяман в 2024 году отдал незаконный приказ сбить над территорией Белгородской области самолет ВКС России

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Следователи СК завершили расследование уголовного дела в отношении командира зенитно-ракетной бригады ВСУ Николая Дзямана, в 2024 году отдавшего приказ сбить над территорией Белгородской области самолет Ил-76 ВКС России, на борту которого находились 65 украинских военнопленных. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе СК РФ.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении командира 138-й зенитно-ракетной бригады ВСУ Николая Дзямана, заочно обвиняемого в совершении теракта. Установлено, что в 2024 году он отдал незаконный приказ сбить над территорией Белгородской области самолет Ил-76М ВКС России, на борту которого находились 65 украинских военнослужащих, задержанных за противодействие проведению СВО", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 2-й Западный окружной военный суд приговорил Дзямана заочно к пожизненному лишению свободы за приказы сбить российские воздушные суда над Брянской областью. В результате атаки потерпели крушение два вертолета Ми-8, бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-35, 9 членов экипажей воздушных судов погибли. Суд удовлетворил гражданские иски и взыскал с Дзямана в пользу Минобороны материальный ущерб в сумме более 4 млрд рублей, в пользу потерпевших в счет компенсации морального вреда - более 14 млн рублей.