Фигурант дела о гибели сотрудников ДПС в Москве был под влиянием кол-центра

Руководитель 6-го контрольно-следственного отдела ГСУ СК России по Москве Ольга Куликова сообщила, что выявлен sim-бокс, с помощью которого осуществлялись звонки

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Фигурант уголовного дела о взрыве на Елецкой улице в Москве, в результате которого погибли два сотрудника ДПС, Павел Голубенко находился под воздействием сотрудников кол-центра. Об этом сообщила руководитель 6-го контрольно-следственного отдела ГСУ СК России по Москве Ольга Куликова.

"В ходе изучения личности Голубенко была установлена его личная страница в социальной сети "ВКонтакте", на которой он публиковал множество материалов об игре Stalker, в том числе про оружие. Анализ переписки свидетельствует о том, что фигурант находился под воздействием так называемого кол-центра", - рассказала она в интервью "МК".

По ее словам, также выявлен sim-бокс, с помощью которого осуществлялись звонки Голубенко. Возбуждено уголовное дело по ст. 274.3 УК РФ (незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции). "Трое лиц привлечены к уголовной ответственности и арестованы", - добавила Куликова.

Следователи обнаружили переводы третьим лицам у фигуранта, сообщила Куликова.

"Следователями столичного СК было установлено наличие кредитных обязательств и переводов третьим лицам, в настоящее время сведения проверяются", - рассказала она.

Куликова также сообщила, что установлены так называемые дропы, через которых по указанию "кол-центров" шли денежные переводы. "По следам преступления были выделены материалы, и в следственном управлении СК в Кабардино-Балкарии было возбуждено уголовное дело по статье 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей)", - добавила она.