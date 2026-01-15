Дела об убийстве генерала Сарварова и гибели сотрудников ДПС в Москве не связаны

Руководитель 6-го контрольно-следственного отдела ГСУ СК России по Москве Ольга Куликова сообщила, что это разные уголовные дела с разными обстоятельствами

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Уголовные дела об убийстве генерала Фанила Сарварова и гибели сотрудников ДПС в результате взрыва на Елецкой улице в Москве не связаны между собой. Об этом сообщила руководитель 6-го контрольно-следственного отдела ГСУ СК России по Москве Ольга Куликова.

"Мы понимаем, почему возникли такие версии, но на сегодняшний день следствием не установлено связи между этими преступлениями. Это разные уголовные дела с разными обстоятельствами и доказательной базой. Они расследуются отдельно", - сказала она в интервью "МК".

Утром 22 декабря на Ясеневой улице в Москве было приведено в действие взрывное устройство, установленное под днищем автомобиля. В результате полученных травм скончался начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров.

В ночь на 24 декабря на Елецкой улице двое сотрудников ДПС заметили подозрительное лицо около служебного автомобиля полиции. Когда они подошли ближе для его задержания, в действие было приведено взрывное устройство. В результате двое сотрудников полиции, а также лицо, находившееся рядом с полицейскими, погибли.