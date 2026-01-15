Сальдо: девять пострадавших при атаке в Хорлах остаются в больницах

В том числе один ребенок находится на лечении в Москве

ГЕНИЧЕСК, 15 января. /ТАСС/. Девять пострадавших при атаке ВСУ в Хорлах Херсонской области остаются в больницах, в том числе один ребенок находится на лечении в Москве. Об этом сообщил ТАСС губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"В больницах находятся 8 человек. Всего 32 человека обратились за помощью. Многие не обращались, потому что [последствия] ранения можно было устранить в обычных, бытовых условиях", - сказал он. По его информации, они проходят лечение в крымских больницах.

Сальдо уточнил, что один из пострадавших детей находится на лечении в Москве. По его словам, врачи дают позитивные прогнозы по состоянию мальчика.

"Один мальчик доставлен в Москву. Врачи говорят, что все будет хорошо с ним", - сказал он.

Также Сальдо добавил, что состояние госпитализированных стабильное, они идут на поправку.

"Оставшиеся в крымских больницах идут на поправку. К счастью, уже время лечит. И все необходимые процедуры сделаны, операции проведены", - сказал он.