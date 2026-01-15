Сальдо: при атаке на Хорлы пострадали помогавшие выжившим люди

Жители Хорлов не пали духом после атаки ВСУ на кафе и гостиницу, подчеркнул губернатор Херсонской области

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Люди, которые помогали выжившим после первого удара БПЛА во время атаки ВСУ на Хорлы Херсонской области, пострадали во время следующих ударов. Об этом сообщил ТАСС губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"Уже после первого прилета БПЛА они [люди] бросились помогать остальным, тем, кто там был. Но тут же прилетел второй, который уже попал конкретно в кафе и зацепил гостиницу, за ним прилетел третий. И вот, к сожалению, многие, спасая пострадавших, получили или серьезное ранение, или погибли. Они бросились, прибежали на помощь, и несколько человек погибли", - сказал он.

Сальдо отметил, что жители Хорлов не пали духом после атаки ВСУ на кафе и гостиницу. "Там были наши сотрудники муниципальных органов, которые поблизости живут, они тоже присутствовали. Я разговаривал с ними, и это тяжелые разговоры. Но, тем не менее, люди духом не пали", - добавил он.

В ночь на 1 января ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по кафе и гостинице в Хорлах, где мирные жители встречали Новый год. Один из БПЛА нес зажигательную смесь, из-за чего в кафе произошел пожар. Погибли 29 человек, в их числе двое детей. Всего пострадали не менее 60 человек.