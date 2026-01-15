В Харькове обесточены 400 тыс. человек

Работает штаб по преодолению ЧС, заявил мэр города Игорь Терехов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Сразу 400 тыс. человек остались без света и тепла в Харькове на востоке Украины, заявил Владимир Зеленский.

"400 тыс. человек без отопления и электричества", - сказал он на видео, которое опубликовал в своем Telegram-канале.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о разрушении крупного объекта энергетической инфраструктуры. По его словам, в городе работает штаб по преодолению ЧС. Однако число обесточенных абонентов не называлось.