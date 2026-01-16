В Рязанской области из-за атаки БПЛА пострадали два человека

Им оказали амбулаторную помощь

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. При атаке украинских беспилотников на Рязанскую область пострадали двое человек. Повреждения получили фасады двух многоэтажных домов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Павел Малков.

По словам главы региона, за ночь над территорией региона сбили 22 БПЛА. Двум пострадавшим оказали амбулаторную помощь. Жертв нет.

Кроме того, были повреждены фасады двух многоэтажных домов, один из которых еще не заселен. Обломки беспилотников также упали на территорию одного из промышленных предприятий. "Все оперативные службы работают слаженно, оценивается материальный ущерб", - добавил губернатор.