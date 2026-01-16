ФСБ показала видео поджога батарейного шкафа в Севастополе

По данным следствия, мужчина попал под влияние телефонных мошенников, которые склонили его к попыткам теракта из-за мнимой угрозы уголовного преследования

Редакция сайта ТАСС

© УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю/ ТАСС

ТАСС, 16 января. УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю показало видео с мужчиной, который пытался совершить теракты на железнодорожной станции и электроподстанции в Севастополе.

По данным следствия, он попал под влияние телефонных мошенников, которые склонили его к попыткам теракта из-за мнимой угрозы уголовного преследования. На кадрах видно, как мужчина сам приобрел канистры и горюче-смазочные материалы для осуществления поджогов, а также пневматический пистолет для сопротивления в случае задержания. В рамках выполнения задания мужчина попытался вскрыть релейный шкаф и поджег батарейный шкаф на железнодорожной станции в городе Инкермане, который входит в состав Севастополя, после чего попытался поджечь трансформаторную электроподстанцию в Нахимовском районе Севастополя.

В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по статьям террористической направленности. Ему грозит лишение свободы на срок до 20 лет. Ленинский районный суд города Севастополя заключил обвиняемого под стражу.