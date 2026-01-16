Глава ФБР пригрозил протестующим в Миннеаполисе арестами

Наказание применят, если бунтовщики будут нападать на сотрудников правоохранительных органов или заниматься порчей государственной собственности, указал Кэш Пател

НЬЮ-ЙОРК, 16 января. /ТАСС/. Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэш Пател пригрозил участникам протестов в Миннеаполисе арестами, если они будут нападать на сотрудников правоохранительных органов или заниматься порчей государственной собственности.

"Любой, кто нападает на сотрудников правоохранительных органов или повреждает федеральное имущество, <...> будет найден и арестован", - написал он в X. Пател добавил, что сотрудники ФБР оперативно нашли и задержали человека, который повредил автомобиль ведомства и украл из него "имущество федерального правительства". Глава ведомства добавил, что подозреваемый оказался членом банды Latin Kings. Ведется также поиск других лиц, которые могут быть причастны к этому преступлению,

Ранее телеканал CNN проинформировал, что правоохранительные органы для разгона протестующих, которые пинали машины, выезжающие из здания федерального суда в Миннеполисе, применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. О задержанных не сообщалось.

В Миннеаполисе 7 января во время операции по поиску нелегальных мигрантов сотрудники Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE) потребовали от женщины, остановившейся на машине посередине проезжей части, выйти из транспортного средства. Когда автомобиль начал двигаться вперед, один из служащих открыл огонь по водителю. Женщина умерла от полученных ранений. Мэр города Джейкоб Фрей заявил, что действия сотрудников ICE были безрассудными, и потребовал от службы покинуть город. Губернатор Миннесоты пообещал обеспечить проведение "полного, справедливого и оперативного расследования" произошедшего. После этого в городе начались акции протеста.

В свою очередь министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила, что ICE продолжит свою деятельность в городе. Министр убеждена, что застреливший женщину сотрудник ICE действовал в целях самообороны и согласно инструкциям. Аналогичную точку зрения выразил президент США Дональд Трамп. Также в Миннеаполис были дополнительно направлены около тысячи сотрудников ICE.