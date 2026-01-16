В Херсонской области при ударе БПЛА погиб мужчина

Беспилотник сбросил боеприпас на частный дом

Редакция сайта ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 16 января. /ТАСС/. Мирный житель погиб в результате сброса боеприпаса с дрона ВСУ в Раденске Херсонской области. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"В Раденске Алешкинского округа в результате сброса боеприпаса с БПЛА на частный дом убит мужчина 1941 года рождения", - написал он в своем Telegram-канале.

Сальдо уточнил, что в Каховке удар беспилотника вызвал пожар на трансформаторной подстанции. Возгорание оперативно ликвидировано. Помимо этого, в Новой Каховке, Новой Збурьевке, Великих Копанях, Тарасовке и Новой Маячке произошла серия атак беспилотников. "Повреждены несколько легковых автомобилей, в том числе машина скорой помощи в Новой Збурьевке. К счастью, обошлось без жертв", - добавил губернатор.