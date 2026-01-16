ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
ВСУ атаковали объекты энергетики в Брянской области

Часть жителей осталась без света
Редакция сайта ТАСС
09:44
обновлено 09:51
© Алексей Коновалов/ ТАСС, архив

БРЯНСК, 16 января. /ТАСС/. Клинцовская теплоэлектростанция и Найтоповичская электроподстанция Брянской области повреждены в результате атаки ВСУ. Часть жителей этих районов осталась без электроснабжения и тепла, сообщил глава региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

Он написал, что "ураинские террористы вновь" атаковали объекты энергетической инфраструктуры Брянской области. Ночью 16 января в результате намеренного применения Вооруженными силами Украины "реактивных систем залпового огня" были повреждены Найтоповичская электроподстанция и Клинцовская теплоэлектростанция. Часть жителей этих районов осталась без тепла и электроснабжения, добавил Богомаз.

По словам губернатора, на месте для устранения последствий работают специальные службы. "Принимаются все необходимые меры для оказания помощи", - добавил Богомаз. Ситуация находится под контролем. 

