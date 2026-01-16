Крушение военного вертолета в Израиле при попытке транспортировки сняли на видео

Это произошло из-за обрыва троса в воздухе

ТАСС, 16 января. Опубликовано видео крушения вертолета "Яншуф" (ивр. - "Сова", израильская модификация американского UH-60 Black Hawk) ВВС Израиля при попытке транспортировки.

Армейская пресс-служба ранее сообщила, что вертолет совершил вынужденную посадку на открытой местности 13 января из-за погодных условий. Утром 16 января ВВС попытались эвакуировать неисправную машину, прицепив ее к другому вертолету, но при попытке вывоза трос оборвался, "Яншуф" рухнул на землю и разбился.

Как заявили в армии, никто не пострадал.