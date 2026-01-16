В Петербурге в хостеле на Апраксином дворе задержали более 20 мигрантов

В момент визита правоохранителей внутри находились 112 приезжих

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 января. /ТАСС/. Полицейские проверили хостел для иностранцев на территории Апраксина двора в центре Санкт-Петербурга после рейда, прошедшего накануне в торговых рядах рынка. Более 20 мигрантов привлекли к ответственности за нарушения, решается вопрос об их депортации, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

"В момент визита правоохранителей внутри находились 112 приезжих. Появление полицейских вызвало заметную панику среди мигрантов. Часть постояльцев попыталась скрыться по черной лестнице, ведущей на улицу через магазин игрушек. Другие выбирали более необычные способы "маскировки" - прятались за вещами на вешалке", - рассказали в полиции.

Всех иностранных граждан установили, проверили и дактилоскопировали. В результате нарушения миграционного законодательства выявили у 23 человек. Их доставили в отделы полиции и привлекли к административной ответственности по статье 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Россию либо режима пребывания (проживания) в России). В ближайшее время нарушители могут быть выдворены за пределы страны.

Кроме того, в ходе осмотра нескольких комнат полицейские обнаружили кинжалоподобные ножи и газовый пистолет. Изъятое направили на экспертизу.

О рейде полиции на Апраксином дворе, прошедшем при силовой поддержке Росгвардии, ТАСС сообщал накануне. По информации ГУ МВД, нарушителем миграционного законодательства оказался почти каждый 4 из более чем 100 иностранцев, у которых проверили документы. Виновных привлекли к административной ответственности.

Апраксин двор - один из крупнейших исторических торговых центров Петербурга, занимает 14 га территории и признан объектом культурного наследия России регионального значения. Комплекс включает в себя несколько десятков корпусов. Был назван по фамилии первого владельца земельного участка - графа Федора Апраксина. Строительство торговых лавок здесь началось в 1754 году, а к концу XVIII века сформировались обширные торговые ряды. В последние десятилетия Апраксин двор получил известность как рынок дешевых товаров.