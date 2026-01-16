Пожар на складе мебели во Владивостоке локализовали
Редакция сайта ТАСС
10:22
ВЛАДИВОСТОК, 16 января. /ТАСС/. Пожар на складе мебели на улице Пограничной во Владивостоке локализован на площади 280 кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.
"В 19:40 пожар локализован на площади около 280 кв. м. Произошло обрушение кровли. Огнеборцы МЧС России не допустили дальнейшего перехода огня на соседние здания", - сообщили в ведомстве.
Там отметили, что тушение пожара продолжается.