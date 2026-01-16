Число пострадавших в ДТП с автобусом под Архангельском возросло до семи

За медицинской помощью обратилась еще одна школьница

АРХАНГЕЛЬСК, 16 января. /ТАСС/. Количество пострадавших в результате столкновения двух автомобилей и автобуса в Архангельской области возросло до семи. За медицинской помощью обратилась несовершеннолетняя пассажирка автобуса, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Архангельской области.

"Обратилась за медицинской помощью одна несовершеннолетняя пассажирка автобуса", - сообщили в пресс-службе.

15 января автомобиль Porsche выехал на полосу встречного движения, столкнулся с автобусом, съехал в кювет и загорелся. В автобус сзади въехал автомобиль Suzuki, двигавшийся в том же направлении. Ранее сообщалось, что пострадали водитель и пассажир Porsche, водитель и взрослый пассажир автобуса и два человека в Suzuki. Как уточнили ТАСС в Минздраве, госпитализированы все пострадавшие.

"На утро в стационаре Архангельской областной больницы остаются трое из пострадавших в ДТП. Из них двое находятся в отделении реанимации, их состояние оценивается как тяжелое, но стабильное. Также в северодвинскую детскую больницу обратился один из детей, находящихся в момент аварии в автобусе. Он был госпитализирован, состояние удовлетворительное", - сообщили ТАСС в региональном Минздраве.

Шестеро детей и двое взрослых сопровождающих ехали с региональных соревнований по биологии, которые проходили в Архангельске.