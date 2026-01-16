ФСБ показала видео задержания украинских шпионов в Запорожской области

Они передавали данные о расположении российских войск

ТАСС, 16 января. УФСБ России по Запорожской области показало видео задержания жителей региона по подозрению в шпионаже в пользу Украины. По данным регионального управления спецслужбы, они передавали данные о расположении российских войск.

В УФСБ сообщили, что эти сведения в дальнейшем должны были использоваться Вооруженными силами Украины для нанесения ракетно-бомбовых ударов. На кадрах также показан допрос задержанных, в ходе которого они признаются в содеянном.

Возбуждены уголовные дела по статье 276 УК России (шпионаж). Фигурантов заключили под стражу. Им грозит до 20 лет лишения свободы.