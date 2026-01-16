В Каменке-Днепровской 3 тыс. абонентов остались без света из-за атаки ВСУ

Удар был нанесен беспилотником квадрокоптерного типа

МЕЛИТОПОЛЬ, 16 января. /ТАСС/. Почти три тысячи абонентов в прифронтовой Каменке-Днепровской в Запорожской области остались без электричества из-за удара беспилотника ВСУ. Об этом сообщили ТАСС в администрации округа.

"Вооруженные формирования Украины атаковали беспилотником объект энергетической системы Каменки-Днепровской. В результате атаки без электроснабжения остались 2 970 абонентов", - рассказали в администрации.

