В Каменке-Днепровской 3 тыс. абонентов остались без света из-за атаки ВСУ
11:29
МЕЛИТОПОЛЬ, 16 января. /ТАСС/. Почти три тысячи абонентов в прифронтовой Каменке-Днепровской в Запорожской области остались без электричества из-за удара беспилотника ВСУ. Об этом сообщили ТАСС в администрации округа.
"Вооруженные формирования Украины атаковали беспилотником объект энергетической системы Каменки-Днепровской. В результате атаки без электроснабжения остались 2 970 абонентов", - рассказали в администрации.
Удар был нанесен беспилотником квадрокоптерного типа.