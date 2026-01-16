В Воронеже завели дела после того, как ученица пришла с ножом в школу

Речь идет о статьях, подразумевающих наказание за приготовление к убийству и халатность

ВОРОНЕЖ, 16 января. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовные дела по факту инцидента в одной из школ Железнодорожного района Воронежа. Речь идет о статьях, подразумевающих наказание за приготовление к убийству и халатность, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Воронежской области.

Ранее в городском управлении образования сообщали, что ученица одной из воронежских школ принесла на уроки нож, другие школьники рассказали об этом классному руководителю. По факту инцидента администрация школы и полиция проводили проверку.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области по факту инцидента в одной из школ Железнодорожного района города Воронежа возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ УК РФ (приготовление к убийству) и ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении пресс-службы.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, выясняются причины и условия, способствовавшие совершению преступлений, добавили в ведомстве.