В Подмосковье завели дело после задержания со стрельбой водителя Porsche

Следователи и криминалисты проводят осмотр и допросы

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено после задержания со стрельбой водителя Porsche в Балашихе, который отказался останавливаться по требованию полиции. Об этом сообщили в ГСУ СК по Московской области.

"Следователем следственного отдела по г. Балашиха ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту противоправных действий, совершенных в отношении сотрудника полиции, а также повреждения имущества (ст. 318, ст. 167 УК РФ), - сказали в пресс-службе.

По данным СК, 16 января наряд ДПС, увидев автомобиль с нечитаемыми государственными регистрационными знаками, двигающийся по улице Терешковой в городе Балашихе, подал сигнал для его остановки. Водитель автомобиля, проигнорировав законные требования полицейского, предпринял попытку скрыться и врезался в служебную машину ГИБДД. Впоследствии водитель был задержан.

"Следователями и криминалистами проводятся осмотр и допросы, а также иные следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего", - сказали в пресс-службе.