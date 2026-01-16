В Херсонской области машина скорой помощи подорвалась на минах "Лепесток"

По данным губернатора Владимира Сальдо, при подрыве никто не пострадал

ГЕНИЧЕСК, 16 января. /ТАСС/. Машина скорой помощи подорвалась на противопехотных минах "Лепесток" в Голопристанском округе Херсонской области, сообщил зампредседателя правительства региона Сергей Черевко.

"Сегодня вновь столкнулись с бесчеловечным террором" со стороны ВСУ, написал Черевко в Telegram-канале. Произошел подрыв "на минах-лепестках" машины скорой медицинской помощи, которая спешила на вызов в Голопристанском районе. "Этот циничный и преднамеренный удар" по врачам, спасающим жизни, "в очередной раз демонстрирует преступную сущность" режима Киева, подчеркнул он.

По данным губернатора Владимира Сальдо, при подрыве никто не пострадал.