Ростехнадзор выявил 110 нарушений на объекте "Северстали" в Череповце

Заведено дело об административном правонарушении

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Ростехнадзор выявил 110 нарушений на одном из объектов "Северстали" в Череповце - на площадке главного корпуса ТЭЦ-ПВС. Возбуждено дело об административном правонарушении, сообщил Ростехнадзор.

"Северо-Западным управлением Ростехнадзора по согласованию с прокуратурой Вологодской области проведена внеплановая выездная проверка опасного производственного объекта I класса "Площадка главного корпуса ТЭЦ-ПВС" ПАО "Северсталь" в Череповце в связи с выявлением индикатора риска нарушения обязательных требований - более трех инцидентов на объекте в течение года. Выявлено 110 нарушений", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале Ростехнадзора.

Основные из нарушений: не в полной мере обеспечиваются своевременное проведение экспертизы промышленной безопасности и выполнение компенсирующих мероприятий. Контроль металла котельного оборудования не проводился в установленный срок.

В ходе проверки 31 нарушение было устранено. "В отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности)", - сообщили в Ростехнадзоре.

Ранее, вечером 14 января, умерли двое работников подрядной организации, выполнявших ремонтные работы на территории Череповецкого металлургического комбината. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть двух лиц (ч. 3 ст. 143 УК РФ).