В двух районах Ростовской области отразили атаку БПЛА

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 января. /ТАСС/. Силы ПВО отразили атаку беспилотников ВСУ в двух районах Ростовской области - Кашарском и Шолоховском.
Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
"В Ростовской области отражена воздушная атака в двух районах - Шолоховском и Кашарском", - написал он.
Слюсарь добавил, что информации о пострадавших и разрушениях не было. Сохраняется режим беспилотной опасности.