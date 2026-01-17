В двух районах Ростовской области отразили атаку БПЛА

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 января. /ТАСС/. Силы ПВО отразили атаку беспилотников ВСУ в двух районах Ростовской области - Кашарском и Шолоховском.

Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

"В Ростовской области отражена воздушная атака в двух районах - Шолоховском и Кашарском", - написал он.

Слюсарь добавил, что информации о пострадавших и разрушениях не было. Сохраняется режим беспилотной опасности.