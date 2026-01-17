Племянник Карапетяна сообщил, что бизнесмен вернется домой 18 января

Нарек Карапетян также отметил, что целью борьбы является "мирная и сильная родина"

Редакция сайта ТАСС

Самвел Карапетян © Александр Саверкин/ ТАСС

ЕРЕВАН, 17 января. /ТАСС/. Российский бизнесмен Самвел Карапетян, которому армянские власти инкриминируют призывы к захвату власти в стране и финансовые махинации, в воскресенье вернется из следственного изолятора домой. Об этом заявил племянник арестованного в Ереване бизнесмена, координатор движения "Мер дзевов" ("По-нашему") Нарек Карапетян.

Читайте также Что известно о задержании российского бизнесмена Самвела Карапетяна в Армении

"Борьба, цель которой - мирная и сильная родина. Самвел Карапетян завтра вернется домой!!" - сообщил его племянник в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Ранее адвокат бизнесмена Лианна Гаспарян в беседе с ТАСС сообщила, что Апелляционный антикоррупционный суд Армении приостановил решение суда первой инстанции об изменении меры пресечения с ареста на домашний арест в отношении Карапетяна. 16 января в Антикоррупционном суде Армении рассматривалось также ходатайство защиты касательно правомерности домашнего ареста Карапетяна.