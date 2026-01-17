ВСУ обстреляли Курскую область 38 раз за сутки

Силы ПВО сбили на регионом 36 БПЛА

КУРСК, 17 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины за минувшие сутки 38 раз обстреляли приграничные районы Курской области, над территорией региона сбито 36 БПЛА. Данные оперативной сводки привел в своем Telegram-канале губернатор Александр Хинштейн.

"Всего в период с 09:00 часов 16 января до 07:00 часов 17 января сбито 36 беспилотников различных типов. 38 раз враг обстрелял приграничные районы из артиллерийского орудия. 10 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью сбросов взрывных устройств", - написал глава региона.

В результате сбросов взрывных устройств с БПЛА повреждены фасад и остекление двух частных домов, два автомобиля в хуторе Александровка Рыльского района. Собственникам окажут необходимую помощь в восстановлении, добавил Хинштейн.