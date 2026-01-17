Энергосистему ЛНР атаковали не менее 10 беспилотников за ночь

В двух муниципалитетах региона частично нет электричества

ЛУГАНСК, 17 января. /ТАСС/. Не менее 10 дронов ВСУ самолетного типа пытались ночью атаковать энергосистему ЛНР, в двух муниципалитетах частично нет электричества. Об этом сообщается в Telegram-канале Минтопэнерго ЛНР.

"Не менее 10 БПЛА самолетного типа ночью атаковали энергосистему республики. Большинство беспилотников удалось уничтожить", - сказано в сообщении.

После четырех ударов произошло возгорание. Зафиксированы значительные повреждения энергооборудования. В двух муниципалитетах частично отсутствует энергоснабжение.