В Иране за дни протестов сожгли более 50 мечетей

Также бунтовщики атакуют скорую помощь, заявили в посольстве республики в России

© Social Media via ZUMA Press Wire via Reuters Connect

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Более 50 мечетей и 180 машин скорой помощи было сожжено в Иране за дни протестов. Об этом говорится в материалах, переданных ТАСС посольством Ирана в РФ.

"Атаки на скорую помощь: за три активных дня было сожжено 180 машин скорой помощи. Ущерб в столице: только в Тегеране было подожжено 26 банков и 25 мечетей. Нападения на религиозные объекты: по всей стране нападениям и поджогам подверглись 53 мечети, что беспрецедентно не только в Иране, но и во всех мусульманских странах", - говорится в материалах.

По данным посольства, также были расправы над ранеными.

"Раненых добивали. В одном из случаев, когда люди пытались доставить раненых в больницу, группа "добровольцев" вызвалась помочь, но позже все 11 раненых были найдены убитыми выстрелами в голову", - отмечается в материале.