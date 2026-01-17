В Белгородской области зафиксировали пролеты 163 БПЛА и 7 обстрелов за сутки

Погибших и пострадавших нет

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 17 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины за минувшие сутки запустили 163 БПЛА на территорию Белгородской области. Муниципалитеты региона подверглись семи обстрелам. Погибших и пострадавших нет. Наиболее серьезные последствия атак зафиксированы в Грайворонском округе, сообщил оперштаб региона.

"В Грайворонском округе по городу Грайворон, поселку Горьковский, селам Безымено, Гора-Подол, Замостье, Козинка, Мокрая Орловка, Новостроевка-Первая, Пороз и Рождественка выпущен 21 боеприпас в ходе 6 обстрелов и нанесены удары 15 беспилотников, 4 из которых сбиты. В селе Новостроевка-Первая повреждены частный дом, линия электропередачи, административное здание и 3 автомобиля, в селе Гора-Подол - линия электропередачи, в городе Грайворон - автомобиль", - говорится в сообщении.

Также обстрелян с применением двух боеприпасов Краснояружский округ. Населенные пункты муниципалитета атаковали 17 беспилотников, 10 из которых были сбиты и подавлены. Информация о последствиях уточняется.

В Белгородском округе удары по объектам нанесли три беспилотника, еще 31 был сбит и подавлен. В селе Николаевка поврежден объект инфраструктуры, в поселке Малиновка сгорел трактор, повреждены ангар и две "ГАЗели". В результате падения обломков сбитых беспилотников в поселке Северный повреждена машина, в селе Стрелецкое - частный дом. Над Белгородом сбиты два БПЛА самолетного типа, без последствий.

В селе Березовка Борисовского округа поврежден автомобиль, населенный пункт атаковали два FPV-дрона. Всего на территории округа сбиты восемь беспилотников. В Шебекино FPV-дрон повредил легковой автомобиль, над округом сбиты и подавлены 13 БПЛА. Инфраструктурный объект поврежден в селе Жабское Ровеньского округа.

Над Чернянским округом сбито 25 БПЛА, информация о последствиях уточняется. Пролеты беспилотников и атаки на Валуйский, Волоконовский, Губкинский, Корочанский, Красненский, Красногвардейский, Новооскольский, Прохоровский, Ракитянский, Старооскольский, Яковлевский округа последствий не имели.