Линия питания ЗАЭС повреждена на украинской стороне

Начало ремонта на станции ожидают в ближайшее время после объявления МАГАТЭ о введении локального прекращения огня

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 17 января. /ТАСС/. Одна из двух линий внешнего энергоснабжения Запорожской АЭС "Ферросплавная-1" повреждена на подконтрольной Украине территории. Начало ремонта на станции ожидают в ближайшее время после объявления МАГАТЭ о введении локального прекращения огня, однако о точных сроках не сообщалось, рассказала ТАСС директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

"Повреждение на той стороне. Ожидаем начала ремонта в ближайшее время, но точные сроки нам пока неизвестны", - сказала Яшина.

16 января глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил о достижении соглашения с РФ и Украиной о введении режима локального прекращения огня для ремонта резервной линии электропередачи Запорожской атомной электростанции. Ожидается, что ремонт ЛЭП начнется в ближайшие дни. Гросси добавил, что МАГАТЭ удалось достигнуть соглашения о временном прекращении огня на ЗАЭС в четвертый раз с начала конфликта. Группа представителей агентства вылетела из Вены для наблюдения за ремонтными работами.

3 января на ЗАЭС сообщили, что действием защиты отключена одна из двух линий энергоснабжения "Ферросплавная-1". Собственные нужды станции запитаны от линии 750 кВ "Днепровская". Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано.