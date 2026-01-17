На Ставрополье площадь возгорания после взрыва в кафе составила 150 кв. м

Пожар локализован, пострадали восемь человек

Редакция сайта ТАСС

СТАВРОПОЛЬ, 17 января. /ТАСС/. Площадь возгорания после взрыва газового баллона в столовой в Кочубеевском округе Ставрополья составила 150 кв. м. Пожар локализован, сообщается в канале ГУ МЧС по региону в мессенджере Max.

"Уже через шесть минут после сообщения о пожаре на месте работали сотрудники МЧС России по Ставропольскому краю. Пожар локализован на площади 150 кв. м. Погибших нет, пострадали восемь человек, из них трое детей. Госпитализированы в ЦРБ", - говорится в сообщении.

Ранее глава округа Олег Борзов сообщил о взрыве газового баллона в кафе. По уточненной информации пресс-службы ГУ МЧС Ставрополья, ЧП произошло в столовой "Айшат" на федеральной автодороге "Кавказ". Согласно онлайн-картам, место происшествия находится недалеко от города Невинномысска. На месте возгорания работает 31 человек и 12 единиц техники.

Как сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры края, по факту происшествия проводится проверка. Будет дана оценка исполнению законодательства о пожарной безопасности, а также требований по техническому обслуживанию газового оборудования. Особое внимание уделяется вопросам оперативного оказания пострадавшим необходимой медицинской помощи.