Разгерметизация газового баллона и пожар. Взрыв в кафе на Ставрополье

Пострадали восемь человек, среди них трое детей
13:13
При взрыве газового баллона в придорожном кафе в Кочубеевском округе Ставрополья пострадали восемь человек, среди них трое детей. Произошло возгорание, пожар удалось локализовать на площади 150 кв. м. Заведено уголовное дело.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства ЧП

  • Происшествие случилось днем в кафе, которое расположено вдоль трассы "Кавказ".
  • По данным МЧС, произошла разгерметизация газового баллона, после чего он загорелся.
  • Площадь возгорания составила 150 кв. м, пожар локализовали.

Пострадавшие

  • Пострадала семья из пяти человек, а также владелец и сотрудники кафе. Их госпитализировали с травмами и ожогами разной степени тяжести.
  • Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Двоих переведут на лечение в Ставрополь. На место также направлен специалист из регионального ожогового центра.

Расследование

  • Следователи завели уголовное дело после взрыва.
 
