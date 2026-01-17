Статья
Разгерметизация газового баллона и пожар. Взрыв в кафе на Ставрополье
При взрыве газового баллона в придорожном кафе в Кочубеевском округе Ставрополья пострадали восемь человек, среди них трое детей. Произошло возгорание, пожар удалось локализовать на площади 150 кв. м. Заведено уголовное дело.
Обстоятельства ЧП
Пострадавшие
- Пострадала семья из пяти человек, а также владелец и сотрудники кафе. Их госпитализировали с травмами и ожогами разной степени тяжести.
- Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Двоих переведут на лечение в Ставрополь. На место также направлен специалист из регионального ожогового центра.
Расследование
- Следователи завели уголовное дело после взрыва.